Öğrenciler Tekstil Park\'ta doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde düzenlenen piknik kapsamında öğrenciler, Tekstil Park'ta bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, doğayla iç içe ortamda gerçekleştirilen piknik buluşmasında öğrenciler hem eğlendi hem de sosyal aktiviteler ile keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca düzenlenen çeşitli oyunlar, yarışmalar, sportif etkinlikler ve müzik aktiviteleri ile gençler doyasıya eğlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Organizasyonda öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan etkinlik, büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine böylesine güzel bir gün yaşatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN