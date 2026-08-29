Aydın'da Turizm Potansiyeli Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Turizm Potansiyeli Geliştiriliyor

Aydın\'da Turizm Potansiyeli Geliştiriliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi başkanlığında yapılan toplantıda turizm potansiyelinin arttırılması ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı'nda, kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve Aydın'ın marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz ve Meral Uçar, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Aydın'ın kültür ve turizm alanındaki mevcut potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, kentin turizm kapasitesinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, farklı turizm alanlarının öne çıkarılması ve Aydın'ın turizmdeki marka değerinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Kentte kültür ve turizm alanında yürütülecek çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Aydın Valiliği, Kültür Sanat, Turizm, Kültür, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da Turizm Potansiyeli Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

18:24
Leao’dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
18:06
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
17:09
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif İnek önerdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:37:54. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Turizm Potansiyeli Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement