Aydın Büyükşehir'den Yaza Merhaba konseri

22.05.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Türkülerle Yaza Merhaba Konseri' ile vatandaşları kültür ve sanatla buluşturdu. Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki konser büyük ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın dört bir yanında vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Türkülerle Yaza Merhaba Konseri' ile vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konser, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki konserde türküler hep bir ağızdan söylendi, keyifli anlar yaşandı.

Vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

