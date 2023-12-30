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Aydın'da Üniversite Öğrencileri Okul Duvarlarını Boyadı - Son Dakika
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Aydın'da Üniversite Öğrencileri Okul Duvarlarını Boyadı

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis Gönüllülük Kulübü üyeleri, Germencik ilçesindeki Selatin İlkokulunun duvarlarına resimler çizdi, öğrencilerle oyun oynadı.

Aydın\'da Üniversite Öğrencileri Okul Duvarlarını Boyadı
30.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 15:06
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Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis Gönüllülük Kulübü üyeleri, Germencik ilçesindeki Selatin İlkokulunun duvarlarına resimler çizdi, öğrencilerle oyun oynadı.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'te resim eğitmeni olarak görev yapan Kerim Çivik, AA muhabirine, amaçlarının çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinliği koordine eden Özlem Çiner ise "Yaklaşık 2 hafta önce Selatin İlkokuluna tıp fakültesi öğrencileriyle beraber gelmiştik. Çocukların okulu renklendirme talebi olmuştu. Gönüllülük kulübü kapsamında üniversite gençlerimizle okulu renklendirmeye geldik." dedi.

Selatin İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Türkmen, gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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