Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Bade Saraç ve Kübra Neva Ulu, öğretmenleri Sakine Gülcek rehberliğinde hazırladıkları eserle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada mansiyon ödülü kazandı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, müzik alanında elde ettikleri başarıyla Aydın'ı gururlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencilerine yönelik "Öğretmenimle Maarifin Doğasından Geleceğe" konulu müzik eseri yarışması düzenlendi. Yarışmaya öğretmenleri Sakine Gülcek rehberliğinde hazırlanan eserle katılan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Bade Saraç ve Kübra Neva Ulu, mansiyon ödülüne layık görüldü. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elde edilen başarı dolayısıyla öğretmen Sakine Gülcek ile öğrenciler Bade Saraç ve Kübra Neva Ulu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.