Aydıntepe\'de yıl sonu sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, el sanatları, dokuma, nakış, ev tekstili, dekoratif ürünler ve farklı kurslarda hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar ürünleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Usta öğretici ve kursiyerler, ürünlerin yapım aşamaları ve kurs faaliyetlerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

El emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen ve kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Bayram, hayat boyu öğrenme kültürünün önemine vurgu yaparak, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile eşi Şeyda Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aydın Doğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT