Ayla Turan Retrospektifi Kibele Sanat Galerisi'nde
Ayla Turan Retrospektifi Kibele Sanat Galerisi'nde

05.05.2026 18:23
Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat yolculuğundan 56 eserin yer aldığı sergi 13 Mayıs'a kadar ücretsiz.

Heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserini sanatseverlerle buluşturan Retrospektif sergi 13 Mayıs'a dek Kibele Sanat Galerisi'nde izlenebilir.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nin, heykeltıraş Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan Retrospektif sergisi 13 Mayıs Çarşamba'ya dek her gün ücretsiz olarak izlenebiliyor. Sergide Turan'ın mermer, bronz, ahşap ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eseri yer alıyor.

Bu sergiyi hazırlamanın 'eski albümleri karıştırmak gibi' hissettirdiğini aktaran Turan, "Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı," diyor. Serginin Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan kapsamlı kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kibele Sanat Galerisi'nin 10 Mayıs Pazar günü 16.30'da düzenlenecek 'Gökyüzü Durağı' atölyesine, Ayla Turan'ın 'Umut' isimli heykeli ilham veriyor. Galeri turuyla başlayacak atölyede çocuklar, boyama ve kolaj gibi teknikleri deneyimleyerek gelecekleri için umut ettikleri dünyayı bir bulut çerçevesinin içerisinde resmediyorlar.

Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'ni her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz. Ücretsiz olarak düzenlenen çocuk atölyesine İş Sanat'ın internet sitesinden kayıt yapılabiliyor. Serginin kataloğuna Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan'dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

