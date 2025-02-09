Ayşe Kulin, Beşiktaş'ta Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ayşe Kulin, Beşiktaş'ta Kitapseverlerle Buluştu

Ayşe Kulin, Beşiktaş\'ta Kitapseverlerle Buluştu

Beşiktaş Belediyesi'nin Beltaş Kitap Kafe'si, gazeteci-yazar Ayşe Kulin'i ağırlayarak okurlarıyla kitapları ve öyküleri hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. Kulin, etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanarak kitaplarını imzaladı.

09.02.2025 09:28  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe, bu ay gazeteci-yazar Ayşe Kulin'i ağırladı. Okurlarıyla bir araya gelerek kitapları ve öyküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiren yazar, katılımcıların kitaplarını imzaladı.

Beşiktaş Belediyesi'nin Beşiktaş sahilinde yer alan Beltaş Kitap Kafe'de düzenlediği söyleşi ve imza günleri, sanatseverlerle edebiyat dünyasının önemli isimlerini buluşturmaya devam ediyor. Bu ayın konuğu olan Ayşe Kulin, okurlarıyla buluşarak kitapları üzerine sohbet etti.

'BEN ATATÜRK'ÜN KALEMİYİM'

Söyleşi sırasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Kulin, aldığı ödüllerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Benim aldığım en önemli ödül, Roma'da Nefes Nefese kitabımla kazandığım ödüldür. Ancak hayatıma en çok etki eden ödül Cumhuriyet Ödülü'dür. Çünkü ben Atatürk'ün kalemiyim. Cumhuriyet, benim için herkesin birbirine saygı duyduğu, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir yönetim demektir. Bugünkü haklarımızı ve özgürlüklerimizi Cumhuriyet'e borçluyuz."

Ayşe Kulin, Köprü romanı hakkında gelen bir soruya ise; Erzincan'da bir imza törenine katıldığında dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu ile tanıştığını, onun çok çalışkan ve ileri görüşlü bir insan olduğunu belirterek Köprü kitabının, onun vizyonunu yansıtan ve günümüze de ışık tutan bir eser olduğunu ifade ederek cevap verdi.

Söyleşi sonunda okurlarının kitaplarını imzalayan Ayşe Kulin, yoğun ilgiyle karşılandı. Beşiktaş Belediyesi, etkinlik sonrası yazara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ayşe Kulin, Beşiktaş, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayşe Kulin, Beşiktaş'ta Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ayşe Kulin, Beşiktaş'ta Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.