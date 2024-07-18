Ayvalık Belediyesi, UNESCO için çalışmalarını sürdürüyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde UNESCO kalıcı listesinde yer alabilmek amacıyla, çalışmalarını sürdüren Ayvalık Belediyesi UNESCO birimince gerçekleştirilen toplantıda farklı üniversiteler ve uzmanlıklarda çalışan akademisyenlerle bir araya gelindi.

Küçükköy Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde gerçekleştirilen toplantı Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan başkanlığında farklı alanlarda belediye temsilcilerinin raportör olarak katılımı sağlandı.

Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanlığı görevini yürüten Doç.Dr.Serhan Ada'nın moderasyonunda gerçekleştirilen toplantı iki aşamada yapıldı.

Toplantının ilk bölümü katılımcıların önceki dönemlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar, Ayvalık ile kurdukları ilişkiler üzerinden değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaştıkları bir süreçte ilerledi. Toplantının ikinci kısmında ise 2024 güz ve 2025 bahar dönemlerinde planlanan çalışmalar, beklentiler ve yerel yönetimden talepler şeklinde sürdürülerek tamamlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerek Ayvalık'ın kent tarihinin yorumlanmasında, gerekse UNESCO Dünya Mirası Listesi başvurusu ve Alan Yönetiminin hazırlanması gibi güncel süreçlerde, en önemli başvuru kaynaklarının başında akademik çalışmaların geldiğini söyledi. Başkan Ergin, "Halihazırda çalışılmış alanlar için üretilen makale, tez, bildiri ve yayınlar başta yerel yönetimler olmak üzere toplumsal farkındalık açısından da bilimsel ve tarafsız bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda Ayvalık üzerine çalışmalar yapan üniversitelerin temsilcileri ve çalışanları olarak akademisyenlerle bir araya geldiğimiz toplantıda "Ayvalık Okulu" gibi ortak bir akıl ile neler yapabileceğimizi birlikte değerlendirildi." dedi.

Başkan Mesut Ergin, katılımcılardan önümüzdeki dönemlerde Ayvalık ekseninde yapmayı planladıkları çalışmaların kapsamı, süresi, yöntemi, beklentileri gibi konularda fikirlerini paylaştıkları, bazı süreçlerin ortak yürütülme potansiyellerinin irdelediği bir buluşma gerçekleştirildiğini ve toplantıya ait raporun yakın bir zamanda tüm kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.