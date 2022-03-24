Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali "Yeni Bir Şarkı" oyunuyla başladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali "Yeni Bir Şarkı" oyunuyla başladı

24.03.2022 09:01
Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali "Yeni Bir Şarkı" oyunuyla başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Sanat Tiyatrosunun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın Oyunları Festivali" başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Sanat Tiyatrosunun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın Oyunları Festivali" başladı.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festival, Moda Sahnesinin ünlü oyuncuları Melis Birkan ve Caner Cindoruk'un "Yeni Bir Şarkı" isimli oyunuyla perdelerini açtı.

Marguerite Duras'ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin, 4 yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu eden, modern klasikler arasına giren oyun ilgi gördü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in de izlediği oyun sonrası sanatçılar ayakta alkışlandı.

Belediye Başkanı Ergin ve eşi, Melis Birkan ve Caner Cindoruk'a plaket ve çiçek takdim ederek oyundaki performanslarından dolayı kutladı.

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Balıkesir, oyunlar, Turizm, Şarkı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Yeni Bir Şarkı' oyunuyla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali "Yeni Bir Şarkı" oyunuyla başladı - Son Dakika
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