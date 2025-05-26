Ayvalık'ta Teferic Şenlikleri Coşkusu

8. Ayvalık Teferic Şenliklerinde türküler yankılandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği rüzgarı esti.

Şenliklerde görev alan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koronun, Şef Selami Seler'in öncülüğünde Ağaçaltı mevkiinde verdiği konsere ilgi yoğun oldu.

Güneşli ve sıcak havaya rağmen konser alanını doldurmayı başaran koronun Anadolu'nun dört bir yanına ait yörelerin türküleriyle coşturduğu konser, adeta halk müziği sevenleri buram buram türkülere doyurdu.

Koronun ve solistlerin solo olarak seslendirdiği türkülerle tarihi Küçükköy sokakları yankılanırken, hareketli türkülerle, konser alanında danslar eden THM severlerin yaşadıkları mutluluk ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Konser sonunda ayakta alkışlanan koro sanatçıları adına değerlendirmelerde bulunan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, Teferic Şenlikleri nedeniyle Küçükköy'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Teferic; bana göre bahar demek. Bugün verdiğimiz konserle, dinleyenlerin gönüllerinde bahar açtırmaya çalıştık. Repertuarımıza hüzünlü türküleri almadık. Seçtiğimiz türkülerle herkese coşsun, eğlensin ve bahara girsin istedik. İnşallah bundan sonra her şey gerek ülkemiz, gerekse de ülkemizin vatandaşları olarak bizler için bahar havasında geçer" temennisinde bulundu.

Sürekli olarak verdikleri konserleri halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Baltacı, "Önümüzdeki günlerde Sarımsaklı'da ve Altınova Meydan'ın ardından çevre ilçelerin düşman işgalinden kurtuluş günlerinde konserler vermeyi planlıyoruz. Yaz sezonumuz oldukça dolu geçecek."dedi.