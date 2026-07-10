Tarihi yel değirmenleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Tarihi yel değirmenleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor

Tarihi yel değirmenleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor
10.07.2026 09:36  Güncelleme: 09:38
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Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 tarihi yel değirmeni, belediye tarafından yürütülen kazı ve proje çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılacak. Bölge, kafe ve sosyal alanlarla düzenlenerek turizme kazandırılacak.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılacak. Kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgede proje hazırlıklarına geçildi.

Ayvalık Belediyesi tarafından Küçükköy Mahallesi'nde bulunan tarihi yel değirmenlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı. Değirmenler bölgesinde yer alan 5 tarihi yel değirmeninde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından proje hazırlık sürecine geçildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla ve Balıkesir Müze Müdürlüğü'nün denetiminde belediye ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Küçükköy'deki yel değirmenleri bölgesinde kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Ergin, daha önce tescil işlemleri tamamlanan alanda projelendirme aşamasına geldiklerini söyledi. Ayvalık'ta yel değirmenlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlardan bir diğerinin Sakarya Mahallesi olduğunu hatırlatan Ergin, burada da kazı ve tescil çalışmalarının tamamlanarak proje sürecine geçildiğini kaydetti.

Küçükköy'de hazırlanacak proje kapsamında bölgenin eğlenme ve dinlenme alanları, kafeler ve sosyal yaşam alanlarıyla yeniden düzenlenmesinin planlandığını belirten Ergin, çalışmaların Ayvalık'ın endüstriyel peyzaj odaklı UNESCO sürecine de katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Geçmişte önemli bir yaşam alanı olan bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Ergin, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların bu alanlardan aktif şekilde yararlanabileceğini söyledi.

Çalışmaların Müzeler Genel Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi, alan başkanlığı, arkeologlar ve belediye personelinin katkılarıyla yürütüldüğünü belirten Ergin, kazı çalışmalarının tamamlandığını ve bir sonraki aşama olan projelendirme sürecine geçildiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Küçükköy, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi yel değirmenleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

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