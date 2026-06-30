Ayvaz Dede Şenlikleri 516. kez düzenlendi - Son Dakika
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Ayvaz Dede Şenlikleri 516. kez düzenlendi

30.06.2026 02:28
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Bosna Hersek'te 516. kez düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Geleneksel geçit töreni ve Mehter gösterisiyle renklenen etkinlik, Kur'an tilaveti ve dualarla sona erdi.

Bosna Hersek'te ülkenin en köklü gelenekleri arasında yer alan ve bu yıl 516. kez gerçekleştirilen Ayvaz Dede Şenlikleri, ülke içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Bosna Hersek'ten, dünya genelindeki Boşnak diasporasından ve Türkiye'den binlerce Müslüman, Boşnak Müslüman kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Ayvaz Dede Şenlikleri'nde buluştu. İsmini Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla bölgeye gelen Ayvaz Dede isimli dervişten aldığı rivayet edilen şenlikler, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık iki hafta boyunca devam eden şenlikler, Pazar günü gerçekleştirilen ana programla sona erdi.

Kutlamalar çerçevesinde Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gruplar halinde yola çıkan atlı ve yayalar, kafileler halinde şenliklerin ana etkinliğinin gerçekleştirildiği Prusac kasabasına hareket etti.

Yola çıktıkları şehir ve kasabalardan dualarla uğurlanan kafileler, Fatih Sultan Mehmed döneminden kalma şehit mezarlıklarında durarak Fatiha okudu ve Donji Vakuf kenti ile Prusac arasında düzenlenen geleneksel geçit törenine katıldı.

Şenlikler, rivayete göre Ayvaz Dede'nin kuraklık yaşayan Prusac'ta (Akhisar), 40 gün boyunca dua etmesi sonucu yarılan ve kasabaya gelen su kaynağının önünü açan dev kayanın bulunduğu alanda yapıldı. Şenliklerin ana etkinliğinin düzenlendiği platoda, dünyanın en köklü askeri bandosu Mehter de sahne aldı. Etkinlik sırasında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin yerel eserler de ifa etmesi, ilgi topladı.

Uzun yıllardır Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ başta olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda ziyaretçinin de katıldığı ve Bosna Hersek basınının "Avrupa'da Müslümanların en büyük dua buluşması" ifadeleriyle andığı şenlikler, Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualarla son buldu.

Avrupa'nın en kadim halklarından Boşnakların İslam'a geçişlerine ilişkin sembolik bir figür olan Ayvaz Dede'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna seferi sırasında bölgeye getirilen kırk şeyh arasında yer aldığı rivayet ediliyor.

Bosna'nın fethinden sonra Donji Vakuf yakınlarındaki Prusac'a yerleşen Ayvaz Dede'nin halkı eğitmeye ve yaşadığı yeri daha güzel bir hale getirmeye çalışan biri olduğu anlatılıyor. Rivayete göre Ayvaz Dede, susuzluk çeken Prusac yakınlarındaki ormanda güçlü bir su kaynağı buldu. Ancak bu kaynağın önünde, suyun kasabaya ulaştırılmasını engelleyen 74 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde dev bir kaya bulunuyordu. Rivayete göre bunun üzerinde Ayvaz Dede, kırk gün boyunca her sabah kayanın yanına giderek sabah namazının ardından dua etti ve kırkıncı sabah, Kur'an okuduktan sonra uykuya daldı. Rüyasında iki koçun çarpışmasıyla kayanın yarıldığını gördü ve uyandığında kayanın gerçekten ikiye ayrıldığını ve yarığın kıbleye doğru uzandığını gördü.

Halk, bu kayaya "Ayvaz Dede Kayası" adını verdi ve insanlar, kayanın yarıldığına inanılan bu yeri ziyaret etmeye başladı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvaz Dede Şenlikleri 516. kez düzenlendi - Son Dakika

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