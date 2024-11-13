Azim ve İlham: 79 Yaşındaki Besici Kadın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Azim ve İlham: 79 Yaşındaki Besici Kadın

Azim ve İlham: 79 Yaşındaki Besici Kadın

79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılıkla örnek bir yaşam sergileyerek ilham veriyor.

13.11.2024 13:16
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Erzincan'da büyükbaş hayvancılık yapan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, çalışkanlığı ve üretime katkısıyla besicilere ilham veriyor.

İl merkezine bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan Çataltepe, 40 yılı aşkın bir süredir hayvancılık işiyle uğraşıyor.

Her gün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki ahırda beslediği büyükbaş hayvanların bakımını aksatmadan yapan Çataltepe, çalışkanlığı ve azmiyle örnek gösteriliyor.

Vali Hamza Aydoğdu da azmiyle ilham veren Çataltepe'yi evinde ziyaret ederek, yaşlı kadın için ahıra yakın bir yere konteyner kurulması talimatını verdi.

Aydoğdu, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gerçek güç, zorluklar karşısında yılmadan, sevdiği işe sevgiyle sarılmakta gizli. Kendi hayvanlarını yetiştiren, dışarıdan hiçbir yardım almadan 40 yılı aşkın süredir geçimini sağlarken çocuklarına da destek olan bu emek dolu kadın, hepimize örnek olmalı. Bizler, hayatın getirdiği zorluklara boyun eğmeden, emeğin ve çalışmanın değerini bilerek çalışmaya devam etmeliyiz."

Aydoğdu, Çataltepe'nin her şeye rağmen kimseye minnet duymadan, işini severek yaptığını ve ölene kadar çalışacağını söylediğini belirterek, "Dilber anne, her gün biraz daha fazla çalışıyor, yılmadan, yorulmadan. Çünkü gerçek mutluluk, kendi emeğinizin meyvelerini toplarken başkalarına da ışık olmaktır. Dilber annenin ellerinden öpüyor ve onu bütün kadınlara örnek bir anne olarak selamlıyoruz. Var olasın Dilber anne." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Azim ve İlham: 79 Yaşındaki Besici Kadın - Son Dakika

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