Baba-Oğul İtfaiyecilikte Gurur - Son Dakika
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Baba-Oğul İtfaiyecilikte Gurur

Baba-Oğul İtfaiyecilikte Gurur
21.06.2026 13:40
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Haki ve Erdal Arduç, aynı teşkilatta itfaiyeci olarak görev yapmanın gururunu yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan Erdal Arduç, örnek aldığı babası Haki Arduç'la aynı teşkilatta görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 33 yıldır itfaiye şoförlüğü yapan 64 yaşındaki Haki Arduç'un mesleğine karşı sevgisi, oğlu Erdal Arduç'un (36) da meslek tercihini belirledi.

Çocukluğunda kahraman olarak gördüğü babasının görev dönüşlerinde anlattığı kurtarma hikayelerini dinleyerek büyüyen Arduç, 2012 yılında girdiği sınavları kazanmasının ardından itfaiye eri olarak göreve başladı.

Erdal Arduç, Merkez Yenişehir İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu olarak görevini sürdürüyor.

"Babamla aynı üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen evli ve bir çocuk babası olan Erdal Arduç, babasının yolunda aynı teşkilatta hizmet vermenin gururunu yaşadığını belirtti.

Babasının görevine ömrünü adamış bir insan olduğunu aktaran Arduç, şunları kaydetti:

"Onu örnek alarak ben de mesleğimi aynı tutkuyla sürdürüyorum. Görevine gösterdiği özen ve disiplin benim için her zaman örnek oldu. En büyük motivasyonum da en az onun kadar başarılı bir itfaiyeci olabilmek. Babamla aynı üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum. Baba-oğul olsak da görev sırasında tamamen profesyoneliz. Yangınlarda, kurtarma operasyonlarında ve afetlerde birbirimize destek oluyor, işimizi en iyi şekilde yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Çocuğumun da ileride itfaiyeci olmasını isterim. Eğer bu mesleği seçer ve en iyi şekilde yaparsa ben de babamın benimle gurur duyduğu gibi onunla gurur duyarım."

Haki Arduç ise oğluyla aynı olaylarda mücadele etmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.

İnsanların en zor anlarında görev yaptıklarını belirten baba Arduç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu meslek gönülden ve büyük özveriyle yapılabilecek bir meslek. Her ne kadar sahada profesyonel olsak da kendi canımdan birini ateşin içine göndermek kolay değil. O anlarda 'Acaba oğlumun başına bir şey gelir mi?' diye düşünmeden edemiyorum. Ama yaptığı işten dolayı onunla gurur duyuyorum. Bu mesleği seçmesindeki en büyük etken babası, atası. Hiçbir zaman oğlumun bu işi seçmesine karşı çıkmadım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Baba-Oğul İtfaiyecilikte Gurur - Son Dakika

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