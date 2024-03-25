Baba Yadigarı Fotoğraf Makineleriyle Mesleğini Sürdüren Fotoğrafçı

Trabzon'un Tonya ilçesinde fotoğrafçılık yapan 59 yaşındaki Fikri Sağlam, baba yadigarı dükkanına ve fotoğraf makinelerine gözü gibi bakıyor.
Babasının gurbet dönüşü 1958'de yöre halkının fotoğraflarını çekmek için aldığı makine ile küçük yaşlarda fotoğraf çekmeyi öğrenen Sağlam, mesleğe ilk adımını 1980'de attı.
İlçenin ilk fotoğrafçısı olan babası Ahmet Sağlam'dan tüm teknik detayları öğrenen Sağlam, vefat eden babasının uzun yıllar anılar biriktirdiği fotoğraf makinelerini özenle koruyor.
Sağlam, baba yadigarı fotoğraf makineleri ve arşivle adeta müzeye çevirdiği iş yerinde mesleğini sürdürüyor.
"1979'da ilk fotoğrafımı çektim"
İlçenin ilk fotoğraf stüdyosunda 44 yıldır anı ölümsüzleştiren Fikri Sağlam, AA muhabirine, babasının 1958'de açtığı bakkalda 8 yıl körüklü makine ile fotoğrafçılık yaptığını söyledi.
Babasının ilçenin ilk fotoğrafçısı olduğunu belirten Sağlam, "Babam 1972'de fotoğrafçı dükkanı açtı. İlk en büyük abim öğrenmişti. Ben de merak ettim. 1979'da ilk fotoğrafımı çektim. Mesleğe de 1980'de başladım ve aktif olarak 44 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum." diye konuştu.
"Burada 43 yıllık arşivim de var"
Sağlam, baba yadigarı makineler dahil toplam 6 fotoğraf makinesi olduğuna işaret ederek, dükkanının bir köşesinde bunları sergilediğini anlattı.
Gelenlerin makinelere ve eski fotoğraflara ilgi gösterdiğini aktaran Sağlam, "Bu işten zevk alıyorum. Gelenlerin eski günleri yad etmesi, buradaki makinelere ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Burada 43 yıllık arşivim de var." dedi.
Sağlam, eşinin de kendisine destek olduğunu ifade ederek, "Burada eleman yetiştirmek istiyorum. 40 yılı aşkın süredir buradan ekmek yiyorum. Fotoğrafçılığı severek yapıyorum. Geriye dönsem yine aynı mesleği seve seve yaparım." dedi.
"Hem eşime destek oluyorum hem de uğraşacak bir işim oluyor"
Fotoğraf çekimlerinde eşine destek olan Nuran Sağlam da 36 senelik eşine fotoğraf ve kamera çekimlerinde yardımcı olduğunu ifade etti.
İşlerini severek yaptıklarını vurgulayan Sağlam, "Her şey güzel gidiyor. Hem eşime destek oluyorum hem de uğraşacak bir işim oluyor. Kendi paramı da kazanıyorum. Memnunuz." diye konuştu.
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