Babadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Futbol Sahası açılışına sayılı günler kaldı

Babadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Futbol Sahası, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de futbol etkinlikleri ve 90's Nowadays konseriyle hizmete açılacak.

Babadağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sosyal Tesisler ve Futbol Sahası, düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılış programı, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Spor ve eğlencenin bir araya geleceği programda futbol etkinlikleri, gösteri maçı, eski futbolcularla buluşma ve konser düzenlenecek. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.

Bülent Ertuğrul Babadağlılarla buluşacak

Açılış programı kapsamında Denizlispor'un eski futbolcusu Bülent Ertuğrul, futbolseverlerle bir araya gelecek. Katılımcılar, tecrübeli futbolcuyla buluşma ve futbol üzerine sohbet etme fırsatı bulacak.

Programda ayrıca çeşitli futbol aktiviteleri gerçekleştirilecek. Açılış günü sporcuların ve futbolseverlerin katılımıyla renkli görüntülerin yaşanması bekleniyor. Babadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Futbol Sahası'nın açılışında Denizli İdmanyurdu tarafından futbol gösteri maçı oynanacak.

Etkinlik kapsamında Babadağspor'un eski futbolcuları da bir araya gelecek. İlçenin futbol geçmişinde iz bırakan isimlerin buluşmasıyla Babadağlı sporseverlere nostaljik anlar yaşatılması hedefleniyor.

Açılış programında yer alacak etkinlikler şöyle:

Futbol aktiviteleri

Denizlispor'un eski futbolcusu Bülent Ertuğrul ile buluşma

Denizli İdmanyurdu futbol gösteri maçı

Babadağspor'un eski futbolcularıyla buluşma

Sosyal tesisler ve futbol sahasının açılışı

90's Nowadays konseri

Sosyal tesisler ve futbol sahasının resmi açılışının ardından sahneye 90's Nowadays grubu çıkacak. Grup, 1990'lı yılların sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla Babadağlılara müzik dolu bir akşam yaşatacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi planlanan programa ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun katılım bekleniyor.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Babadağ'ımızın sosyal ve sportif yaşamına değer katacak önemli bir yatırımı daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal tesisimiz ve futbol sahamız; çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın ve tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği güzel bir buluşma noktası olacak.

Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz. Babadağ'ın her alanda gelişmesi ve hemşehrilerimizin daha güzel imkanlara kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Futbol etkinlikleri, gösteri maçı, eski futbolcularımızla buluşma ve konser programıyla gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sosyal tesislerimizin ve futbol sahamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."