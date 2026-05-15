Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Mayıs konseri

15.05.2026 21:33  Güncelleme: 21:44
Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu ile konser düzenledi. Başsavcı Olcay Aksoy, kültürel zenginliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konser programı düzenlendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda adliye personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar müzik dolu bir akşam yaşadı. Türk Halk Müziği Korosu, Şef Cihat Kurt yönetiminde birbirinden değerli eserleri seslendirdi. Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküler, salonda bulunan izleyiciler tarafından büyük beğeniyle dinlendi. Koro üyelerinin performansı zaman zaman alkışlarla kesilirken, bazı eserlere dinleyiciler de eşlik etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy yaptığı konuşmada, "Adliyemizin Halk Müziği Korosu bu sene ikinci konserini veriyor. Amacımız, kurumsal kimliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, bununla birlikte kültürel zenginliğimizin güçlenerek sonraki yıllara aktarılmasıdır. Bu amaçla çıktığımız bu yolda ikinci konserimizi veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şunu da bilhassa ifade etmek istiyorum ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ilimizde, her yıl 19 Mayıs haftasında geleceğe umutla bakacak, vizyonunu kültür ve sanatla pekiştirecek gençlere örnek olma ilkesiyle yoluna devam eden halk müziği koromuzu tebrik ediyor, herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

19 Mayıs ruhunun birlik ve beraberlik içerisinde yaşatıldığı programda, gençliğin önemine ve milli değerlerin korunmasına vurgu yapıldı. Katılımcılar, kültürel etkinliklerin toplumun kaynaşmasına katkı sunduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Şef Cihat Kurt ve koro ekibi uzun süre ayakta alkışlanırken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Programa ilçe protokolü, adliye personeli, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Müzik, Yaşam, Son Dakika

