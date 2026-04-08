Bafra'da Romanlar Günü'nde birlik mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Romanlar Günü'nde birlik mesajı

Bafra\'da Romanlar Günü\'nde birlik mesajı
08.04.2026 22:46  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bafra Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Bafra Roman Hakları Mehteran ve Müzisyenler Derneği Başkanı Barış Yilelek, 8 Nisan'ın Roman kültürünün kutlandığı ve farkındalık oluşturulan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Bafra Kaymakamı Dr.Mustafa Altınpınar, "8 Nisan, dünyada 1990 yılından itibaren Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan tarihinin 'Dünya Romanlar Günü' olarak kutlanması kararı alınmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu karar yürürlüğe girmiştir. Devletimizin son yıllarda hayata geçirdiği sosyal politikalar ve kapsayıcı projelerle Roman vatandaşlarımızın eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hayata kadar pek çok alanda daha güçlü bir şekilde yer almaları desteklenmekte; fırsat eşitliği temelinde daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için önemli adımlar atılmaktadır" dedi.

Konuşmalardan sonra ise Barış Yilelek, günün anısına Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'e plaket takdim etti.

Etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Samsun, Dünya, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bafra'da Romanlar Günü'nde birlik mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:28:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Bafra'da Romanlar Günü'nde birlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.