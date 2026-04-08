Bafra\'da Romanlar Günü\'nde birlik mesajı

Samsun'un Bafra ilçesinde "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bafra Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Bafra Roman Hakları Mehteran ve Müzisyenler Derneği Başkanı Barış Yilelek, 8 Nisan'ın Roman kültürünün kutlandığı ve farkındalık oluşturulan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Bafra Kaymakamı Dr.Mustafa Altınpınar, "8 Nisan, dünyada 1990 yılından itibaren Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan tarihinin 'Dünya Romanlar Günü' olarak kutlanması kararı alınmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu karar yürürlüğe girmiştir. Devletimizin son yıllarda hayata geçirdiği sosyal politikalar ve kapsayıcı projelerle Roman vatandaşlarımızın eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hayata kadar pek çok alanda daha güçlü bir şekilde yer almaları desteklenmekte; fırsat eşitliği temelinde daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için önemli adımlar atılmaktadır" dedi.

Konuşmalardan sonra ise Barış Yilelek, günün anısına Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'e plaket takdim etti.

Etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN