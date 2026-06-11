Bafra Fen Lisesi'nde Resim Sergisi - Son Dakika
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Bafra Fen Lisesi'nde Resim Sergisi

Bafra Fen Lisesi\'nde Resim Sergisi
11.06.2026 15:05
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Bafra Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 106 eser, resim sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Samsun Bafra Fen Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı 106 eser, düzenlenen resim sergisinde sanatseverlerle buluştu. Öğrencilerin akrilik tuval üzerine yaptığı çalışmalar ziyaretçilerden büyük beğeni gördü.

Bafra Fen Lisesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sergide, Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik rehberliğinde hazırlanan 106 adet grafiksel akrilik tuval çalışma sergilendi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırlanan eserler, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ortaya koydu.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Uğur Alev, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, eserlerin öğrencilerin hayal gücü ve emeğinin yansıması olduğunu söyledi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik ise sanatın düşünmeyi, üretmeyi ve kendini ifade etmeyi geliştiren önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalarla gurur duyduklarını ifade etti.

Serginin açılışına MEB Destek Hizmetleri Şube Müdürü Muharrem Yol, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Davetliler eserleri inceleme fırsatı bulurken, program geleneksel keşkek ikramıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bafra Fen Lisesi'nde Resim Sergisi - Son Dakika

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