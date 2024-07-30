Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kursiyeri, Ahşap Yakma Sanatıyla Üniversite Masraflarını Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kursiyeri, Ahşap Yakma Sanatıyla Üniversite Masraflarını Karşılıyor

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde hobi olarak ahşap yakma sanatıyla uğraşan Fidan Kayıkçı, yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızına destek oluyor. Kayıkçı, kursun kendisine sağladığı maddi ve manevi katkılar sayesinde sosyalleştiğini ve bu sanatı iş haline getirerek ev ekonomisine de katkı sağladığını belirtti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise kursiyerlerin emeklerinin karşılığını almalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

30.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatından yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızına destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki Fidan Kayıkçı 6 yıl önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Sanat merkezinde hobi olarak ahşap yakma sanatıyla uğraşan Kayıkçı, zamanla kendisini bu alanda geliştirdi.

Ahşap yakma sanatını meslek edinen Kayıkçı, yaptığı eserleri önce çevresine, sonra da yurt içi ve yurt dışına tanıttı.

Kayıkçı, yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle hem ev ekonomisine destek oluyor hem de üniversitede okuyan kızının masraflarını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fidan Kayıkçı, kursun kendisine hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkılar sağladığını kaydederek, "Buraya başlamadan önce içine kapanık biriydim. Kimseyle iletişimim yoktu. Aşırı asık yüzlüydüm kimseyle konuşmazdım. Benimle de konuşulmasını istemezdim. Burası bana iyi geldi. Şu anda çok iyiyim. Kullandığım ilaçlar da vardı artık kullanmıyorum. Tanıştığım hocam ve arkadaşlarım sayesinde sosyalleştim." ifadelerini kullandı.

Hobi olarak yaptığı bu sanatın şimdi işi haline geldiğini dile getiren Kayıkçı, "Kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyorum hem de üniversitede okuyan kızıma destek oluyorum. Kıyafet, yemek, ulaşım her ne konuda olursa olsun ona maddi olarak yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Sanat merkezi kadınlara yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kursiyerlerin emeklerinin karşılığını almalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimiz, ilçede yaşayan kadınlara yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor. Her kursiyerimiz kendine uygun bir kursta eğitim görüyor. Başarıyla eğitimi tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, Bağcılar, Sanat, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kursiyeri, Ahşap Yakma Sanatıyla Üniversite Masraflarını Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:19:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kursiyeri, Ahşap Yakma Sanatıyla Üniversite Masraflarını Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement