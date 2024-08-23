Bağdat\'ta Ümmü Gülsüm Kafe, sanatçının hayranlarını ağırlıyor

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Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki eski bir mahallede Mısırlı ses sanatçının hayranlarından birisi tarafından 54 yıl önce açılan "Ümmü Gülsüm Kafe", hala sanatçının hayranlarını ağırlıyor.

Arap dünyasının tanınan sanatçılarından Ümmü Gülsüm, 1932 ve 1946 yıllarında Bağdat'ı ziyaret ederek sahne aldıktan sonra Iraklıların en çok takip ettiği sanatçılardan biri haline geldi. Ümmü Gülsüm'ün adı çok sayıda işyeri ve kafe gibi yerlere verildi. Bunlardan biri olan ve 1970 yılında açılan "Ümmü Gülsüm Kafe" o tarihten beri hayranlarının buluşma noktası oldu.

Kafede bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları yankılanıyor

Tarihi kafe girişinin sağ tarafında kocaman bir Ümmü Gülsüm posteri yer alırken, kafenin duvarlarında da "Doğu'nun Gezegeni" olarak da adlandırılan sanatçının siyah beyaz ve renkli sahne fotoğrafları asılı bulunuyor. Müzeyi andıran kafede, kurulan ses sisteminden de gün boyunca bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları yankılanıyor.

Daha çok belli bir yaşın üzerindekilerin tercih ettiği kafede, Ümmü Gülsüm'ün hayranları arasında bulunan gençlere de rastlamak mümkün.

Burayı ziyaret edenler aynı zamanda sosyal medya aygıtlarının oluşturduğu yaşamın koşuşturmasından uzakta daha sakin bir ortam yakalamayı amaçlıyor.

Ümmü Gülsüm Kafe'de müşterilere başta çay olmak üzere, Basra limonu denilen "Hamız" da servis ediliyor.

"Kafenin müdavimleri Ümmü Gülsüm hayranları olan şairler, edebiyatçılar ve sanatçılar"

Kafenin en sıkı ziyaretçilerinden 1942 doğumlu Hazal Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ümmü Gülsüm Kafe, 1970'te açıldığından beri Iraklılar için bir dinlenme yeridir. Burayı vaktiyle Musul'dan gelen Ümmü Gülsüm hayranı Abdulmuin Musullu açtı. Musullu'nun o zaman Musul'da da benzer bir kafesi vardı ve kafede bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları çalardı. Burası ilk yıllarda sabahtan akşama kadar insanlarla dolup taşardı. Kafenin sık müdavimleri, Ümmü Gülsüm hayranlarından olan şairler, edebiyatçılar ve sanatçılar gibi saygın insanlar" dedi.

Kafede Ümmü Gülsüm'ün şarkılarının teknolojik ilerlemeye rağmen hala 4 adet eski plak üzerinden çalındığını söyleyen Asker, haftanın en az 5 gününü kafede geçirdiğini kaydetti.

Asker, "Ümmü Gülsüm, Irak'a iki kez gelmişti. Birincisi, 1932 yılında diğeri de o dönemin Kralı'nın doğum günü partisi nedeniyle 1946'da idi. Ümmü Gülsüm Kafe, aynı zamanda çalışmaktan yorulanların dinlenme noktasıdır. Ben şahsen her gün Ümmü Gülsüm'ü dinlemeden edemem. Gece uyumadan önce bir şarkısını dinleyip uyurum." ifadesini kullandı.

"Ümmü Gülsüm hayranlarından olarak vaktimizin büyük bölümünü burada geçiririz"

Emekli öğretmen Abbas Haşim de "İlk kez fakülte birinci sınıf öğrencisiyken buraya gelmiştim. 35 yıldır arkadaşlarımla burada buluşurum. Ümmü Gülsüm hayranlarından olarak vaktimizin büyük bölümünü burada geçiririz. Burada Ümmü Gülsüm şarkılarını dinleyerek psikolojik olarak rahatlıyoruz." dedi.

Gençlerin de kafeye uğradığını ifade eden Haşim, "Yeni nesil gençler, Ümmü Gülsüm Kafe'de özellikle cuma ve cumartesi günleri bizlerden sayıca daha çok bulunur. " diye konuştu.