Bağlama Ustası Koşal: Hem Üretiyor Hem Çalıyor

Bağlama ustası, hem üretiyor hem çalıyor hem de söylüyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan bağlama ustası Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir hem bağlama üretiyor, hem çalıyor hem de söylüyor.

Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir hem bağlama üretiyor, hem çalıyor hem de söylüyor. Uzun yıllar çeşitli sanatçılarla birlikte çalıştığını kaydeden bağlama ustası Koşal, son 25 yıldır ise kendini üretime verdiğini belirterek kentte bağlama üretimi yapan iki ustadan biri olduğunu söyledi.

Bir bağlamanın üretim aşamasının 45 sürdüğünü ifade eden Doğan Koşal, ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine çalıştıklarını belirterek talebe göre fiyatların 15 ile 30 bin TL aralığında değiştiğini belirtti.

Bağlamanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Koşal sektörde çırak yetişmediğini ifade ederek kent genelinde iki ustanın kaldığını kaydetti.