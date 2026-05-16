Bakan Ersoy Eskişehir\'de

VALİLİĞİ VE PARTİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından Eskişehir Valiliği'ne geçti. Valilik bahçesinde Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Ersoy, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçen Bakan Ersoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılandı. Albayrak'ı makamında ziyaret eden Bakan Ersoy, partililerle görüştükten sonra kentten ayrıldı.