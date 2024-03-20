Bakan Ersoy: " İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok"
İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Anadolu Yakası Turizm temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "işinizi doğru yaparsanız, doğru adım atarsanız, kaynaklarınızı doğru harcarsınız istediğiniz hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Anadolu yakası Sivil Toplum Kuruluşları ve Turizm Sektör Temsilcileriyle buluştu. İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, AK Parti Kadıköy İlçesi Belediye Başkanı Adayı Veli Arslan, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve turizm temsilcileri katıldı.
Turizm temsilcileri buluşmasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Medeniyetimizin pahitahtı İstanbul'dayız. İmparatorlukların şehri kültürüyle, tarihiyle dünyada eşi olmayan bir metropol. 2023 yılında İstanbul'da yaklaşık 17.4 milyon yabancı turist ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Küresel turizm hareketinde dünyanın ilk tercihi İstanbul oldu. Turist profili bu ne olursa olsun. İnsanlar İstanbul'da aradıklarını bulabiliyor. İstanbul binlerce yıllık bir dünya markası. 'İstanbul için daha fazla ne yapabiliriz' sorusunun cevabını masaya yatırdık ve çalışmalarımızı başlattık. Bugün turizm geliştirme ajansı ile dünyanın en etkili ve yoğun tanıtımını yapan ülke konumuna geldik. Doğru işler yaparsak, doğru adımlar atarsak pandemi gibi bahanelere bile sığınmadan sonuç alabiliyoruz. Kurduğunuz Turizm Geliştirme Ajansı yapılamaz denilen şeyleri yapmaya başladı. Dünyanın fazla tanıtım yapan ülkesi olduk. Seçkilerde yerimizi aldık. İstanbul yıllar sonra dünyanın birinci, birçok yerde ikinci, üçüncü destinasyon olarak seçilmeye başladı. Demek ki işinizi doğru yaparsanız, doğru adım atarsanız, kaynaklarınızı doğru harcarsınız istediğiniz hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Turizm anlamında öncü projeleri hayata geçirmek, rakiplerinizle aranıza fark koymak, liderlik yolunda ciddi bir avantaj sağlamak demektir" dedi.
"İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok"
Bakan Ersoy, "Büyükşehir belediyelerinden de bir talebimiz var. İl Turizm Master Planlarını hazırlamalarını bekliyoruz. İstanbul söz konusu olunca çok kapsamlı bir çalışma yapılması ve hızlıca uygulamaya geçilmesi lazım. Bakanlık olarak Turizm Geliştirme Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve sizler gibi şehirdeki her bir paydaşımızla iş birliği içinde çalışarak İstanbul'u geleceğe taşımak zorundayız. Bu birlikteliğin ortak bir akılla yön verileceği İstanbul, her türlü engeli aşıp hedeflerine ulaşacaktır. Sizden ricam başkan adaylarının bu konudaki hassasiyetlerine, duruşlarına ve yaklaşımlarına dikkat etmeniz. Zira artık İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok. Rüzgarı yakalamışken durmak yok yola devam demeliyiz" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bakan Ersoy: İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok - Son Dakika
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