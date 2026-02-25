Bakan Ersoy, \'Külliye\'de Ramazan\' Etkinliğini Ziyaret Etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki Bakanlık stantlarını ziyaret etti. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı sanat kurumlarıyla etkinliklerde yer aldığını söyledi. Bakan Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürü'ne bağlı kurumların 3 önemli konser vereceğini belirterek, "Bunların bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 'Senfoni İlahileri', Burak Kut'un solist olduğu bir konser olarak gerçekleşecek. Onun dışında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun vereceği Ahmet Özhan'ın solist olarak katılacağı bir konserimiz olacak. Yine Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz bir konser verecekler. Halkımızı Külliye'de bu konserlerle ağırlayacağız" dedi.

'BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ'

Bakan Ersoy, etkinlikler kapsamında Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, Nihat Hatipoğlu, Fatih Koca ve Mehmet Kemiksiz gibi hocaların yapacağı sohbet toplantıları düzenlendiğini de belirterek, "Kültür Yolu festivallerinde çocukların ilgiyle takip ettiği çocuk etkinliklerinin yansımasını 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde de görüyoruz. Zaten özellikle küçük çocuklarımız ona çok fazla katılım gösteriyorlar. Yine önemli olan Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürümüz tarafından gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Atölyeleri.' Özellikle unutulmaya yüz tutmuş, yaşatmak istediğimiz, gelecek nesillere miras bırakmak istediğimiz, bizim kültürümüze ait zanaatkarlıkların öğretildiği atölyeler. Neler var mesela, minyatür var, çini var, ciltleme var. Bu tarz birçok etkinlikleri atölyelerde çocuklarımızın deneyimlemesini sağlıyoruz. Beni sevindiren bu sene çok daha organize, çok daha fazla katılımın olduğu bir etkinlikler serisi oluyor. Bütün vatandaşlarımızı bu fırsatı kaçırmamaları, ramazan boyunca etkinliklere katılması için buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.