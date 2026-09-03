Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti kazılarını inceledi; depremde hasarlı 3 yapıyı açtı - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti kazılarını inceledi; depremde hasarlı 3 yapıyı açtı

Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti kazılarını inceledi; depremde hasarlı 3 yapıyı açtı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ndeki kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin restorasyonlarının tamamlanmasının ardından bu yapıları yeniden hizmete açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'ndeki kazı ve koruma çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ ziyaretinin ardından Adıyaman'da da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kentteki programı kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ersoy, ardından Perre Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Ersoy'un programı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin yeniden hizmete açılmasıyla devam etti.

Kommagene'nin beş büyük kentinden biri

Bakan Ersoy'un Adıyaman'daki önemli duraklarından biri Perre Antik Kenti oldu. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Perre, M.Ö. 1'inci yüzyılda Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkarken, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini sürdürdü. Yerleşimin bir bölümü günümüzde Örenli Mahallesi'nin altında bulunan antik kentte kısmen korunmuş sur duvarları, Roma Dönemi'ne ait ve bugün de kullanılan çeşme ile kaya mezarları yer alıyor. Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti'ni ziyaret ederek alanda devam eden kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi.

Perre'ye 5,8 milyon liralık geleceğe miras desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte yürütülen kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılında 5 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı. Perre'nin ziyaretçi deneyimini geliştirecek yeni bir çalışma için de süreç başlatıldı.

Depremde hasar gören tarihi eserler yeniden hizmette

Bakan Ersoy'un Adıyaman programının bir diğer önemli ayağını ise 6 Şubat depremlerinde hasar gören kültür varlıkları oluşturdu. Depremlerde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi yapılar, Bakan Ersoy'un katıldığı programla yeniden hizmete açıldı. Restorasyon sürecinde yapıların zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı, taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi. Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümlerin ardından yeniden inşa ve onarım yapılırken hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları gerçekleştirildi. Cephe, iç mekan ve tonozlarda derz onarımı ve yüzey temizliği yapıldı; yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapısal güvenliğin artırılması amacıyla da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapıların deprem hasarları giderilirken, özgün mimari değerlerinin korunması ve tarihi eserlerin gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti kazılarını inceledi; depremde hasarlı 3 yapıyı açtı - Son Dakika

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