Bakan Ersoy Tekirdağ'daki Antik Kazıları İnceledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy Tekirdağ'daki Antik Kazıları İnceledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos ve Perinthos kazı evlerini ziyaret etti.

06.12.2024 18:28
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tekirdağ'da antik kazı alanlarını inceledi

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos kazı evini ve Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos kazı evini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Heraion-Teikhos Antik Kenti kazı evine geldi. Burada kazı başkanından, bölgede sürdürülen kazı çalışmaları ve elde edilen buluntular hakkında bilgi aldı. Çanak-çömlek ve günlük yaşamda kullanılan tarihi objeler gibi buluntular incelendi. Kazı ekibinin özverili çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, kazının önemine dikkat çekildiği bir sunumu takip etti.

Daha sonra Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti kazı evini ziyaret eden Bakan Ersoy, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan bu bölgede yürütülen kazılarla ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmalarından elde edilen keşifler, kazı başkanı tarafından aktarıldı. Ayrıca eserlerin korunması ve sergilenmesi için yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

Ziyaretler sırasında bölgedeki kazı çalışmalarının hem Tekirdağ'ın kültürel mirasına hem de turizm potansiyeline katkıda bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy Tekirdağ'daki Antik Kazıları İnceledi - Son Dakika

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