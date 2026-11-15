Bakan Göktaş, 1 milyon kadına ulaşmak için 81 ilde Sıfır Atık elçisi arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş, 1 milyon kadına ulaşmak için 81 ilde Sıfır Atık elçisi arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bakan Göktaş, Sıfır Atık Vakfı işbirliğindeki projeyle 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Göktaş, 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri için başvuru çağrısı yaptı ve son tarihin 27 Kasım olduğunu duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde yeşil dönüşüme öncülük edecek "Sıfır Atık Kadın Elçileri"ni aradıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile kadın elçilerimizin öncülüğünde kaynaklarımıza sahip çıkacak, çevre dostu iyi uygulamaları çoğaltacak ve sıfır atık bilincini toplumumuzun her kesimine yayacağız. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu bizimle paylaşın Sıfır Atık Kadın Elçilerimizden biri olmak için ilk adımı atın."

Göktaş, başvuruların özgeçmiş ve motivasyon mektubuyla birlikte "[email protected]" adresinden yapılabileceğini, son başvuru tarihinin 27 Kasım olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
Sıfır Atık VakfıSivil ToplumKültür SanatGüncelÇevreKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:35:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, 1 milyon kadına ulaşmak için 81 ilde Sıfır Atık elçisi arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android