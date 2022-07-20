Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek

20.07.2022 19:33
Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 'Kültür Yolu Festivali' düzenleneceğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 'Kültür Yolu Festivali' düzenleneceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, öğlen saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Yardımcısı Demircan, Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de Vali Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Demircan, sonbahar döneminde yaklaşık 10 gün sürecek bir festival planladıklarını söyledi. Sur ilçesinde yapılacak olan festivalin amacının şehrin kültür mirasını ön plana çıkarmak ve şehirde yapılan restorasyonları göstermek olduğunu belirten Demircan, "Diyarbakır'da bir kültür festivali gündeme gelmişti. Ankara'dan bürokrat ve birim amirlerimizle Diyarbakır'a çalışma ziyaretleri için gelmiş bulunuyoruz. Şehir kültür festivallerimizin amacı şehrin, kültürel, sanatsal ve somut mirasını ön plana çıkartarak ülke ve dünya genelinde tanıtmak maksatlı olduğunu biliyoruz. Diyarbakır'a baktığımızda başta surlar olmak üzere içerisinde gerçekleştirilen restorasyonları, bütün mirasını korumak ve gelecek nesillere aktararak yeni mimari ve ilham kaynağı olması için değişik etkinlikler olacaktır. Mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak ve bunun tanıtımını da profesyonelce yapmak bakanlığımızın işlerinden biridir. Edebiyat, şiir, gastronomi, tiyatro ve sinema sanatıyla kendi kültürümüzü tanıtmak, sanatın bu farklı disiplinleriyle bizi biz yapan değerlerini ortaya koymak bu festivalin yol haritasıdır" dedi.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da festivalin Diyarbakır için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kültürün her alanında çok güzel ve özel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Diyarbakırlı vatandaşlarımız farklı etkinlikleri görme, bu sanatsal lezzetleri tatma imkanına sahip olacaklar. Bu anlamla hem kültürümüzün yaşatılması hem de genç kuşaklarımıza aktarılmasından dolayı da çok önemli" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır, Sur, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement