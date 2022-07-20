Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 'Kültür Yolu Festivali' düzenleneceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, öğlen saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Yardımcısı Demircan, Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de Vali Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Demircan, sonbahar döneminde yaklaşık 10 gün sürecek bir festival planladıklarını söyledi. Sur ilçesinde yapılacak olan festivalin amacının şehrin kültür mirasını ön plana çıkarmak ve şehirde yapılan restorasyonları göstermek olduğunu belirten Demircan, "Diyarbakır'da bir kültür festivali gündeme gelmişti. Ankara'dan bürokrat ve birim amirlerimizle Diyarbakır'a çalışma ziyaretleri için gelmiş bulunuyoruz. Şehir kültür festivallerimizin amacı şehrin, kültürel, sanatsal ve somut mirasını ön plana çıkartarak ülke ve dünya genelinde tanıtmak maksatlı olduğunu biliyoruz. Diyarbakır'a baktığımızda başta surlar olmak üzere içerisinde gerçekleştirilen restorasyonları, bütün mirasını korumak ve gelecek nesillere aktararak yeni mimari ve ilham kaynağı olması için değişik etkinlikler olacaktır. Mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak ve bunun tanıtımını da profesyonelce yapmak bakanlığımızın işlerinden biridir. Edebiyat, şiir, gastronomi, tiyatro ve sinema sanatıyla kendi kültürümüzü tanıtmak, sanatın bu farklı disiplinleriyle bizi biz yapan değerlerini ortaya koymak bu festivalin yol haritasıdır" dedi.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da festivalin Diyarbakır için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kültürün her alanında çok güzel ve özel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Diyarbakırlı vatandaşlarımız farklı etkinlikleri görme, bu sanatsal lezzetleri tatma imkanına sahip olacaklar. Bu anlamla hem kültürümüzün yaşatılması hem de genç kuşaklarımıza aktarılmasından dolayı da çok önemli" diye konuştu.