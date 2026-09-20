Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Turizm geliri 8 yılda 65 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Turizm geliri 8 yılda 65 milyar dolara çıktı

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Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Turizm geliri 8 yılda 65 milyar dolara çıktı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Alpaslan, 81 ilde turizmi 12 aya yaymayı ve dünya turizminden alınan payı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek, 81 ilde turizmi 12 aya yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizmde son yıllarda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara çıktığını belirten Alpaslan, Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 4. ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Bölgedeki savaş ve istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak turizmde başarısını sürdürdüğünü dile getiren Alpaslan, turizmin ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu zengin turizm ürünleriyle güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Alpaslan, hedeflerinin 81 ilde turizmi 12 aya yayarak ülkenin dünya turizminden aldığı payı artırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda 81 ilde valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz ve turizm paydaşlarımızla her ilin daha güçlü tanıtımı ve potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışma yürütüyoruz."

Her bölgenin farklı turizm potansiyeli bulunuyor

Türkiye'nin her bölgesinin kendine özgü turizm değerleri bulunduğuna dikkati çeken Alpaslan, insanların kendi ülkelerinin farklı güzelliklerini keşfetmeyi de sevdiğini ifade etti.

Turizmin çeşitlendirilmesinin önemine işaret eden Alpaslan, "Ülkemizin her köşesinde kültürden doğal güzelliklere, sağlık turizminden termale, kış turizminden kongre turizmine kadar her bir bölgede çok önemli potansiyellerimiz, zenginliklerimiz var. Bunları ürünlere dönüştürerek Türkiye'nin her bir köşesinde turizmi geliştirmeye, büyütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Alpaslan, turizmin ülke genelinde geliştirilmesi için uygun bir ortam oluştuğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizin her bir noktasının her zamankinden çok daha güvenli olması, turizm alanında atacağımız adımların da daha güçlü olmasını sağlıyor. Yakın zamanda göreceğiz ki her bölgemizde turizm hızlı bir şekilde gelişip, büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Nadir AlpaslanKültür SanatTürkiyeEkonomiTurizmDünyaSon Dakika

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