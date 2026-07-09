Baksı Müzesi\'nde Ebru Uygun\'un Sergisi Açıldı

Bayburt'taki Baksı Müzesi, çağdaş sanatçı Ebru Uygun'un 'Aşk Çiçekleri Açar Bu Topraklarda' başlıklı kişisel sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Sergi, 4 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Baksı Müzesi'nde düzenlenen açılış programına sanatçılar, davetliler ve sanatseverler katıldı. Sergide, Uygun'un uzun yıllara yayılan yüzey, madde ve zaman araştırmalarını yansıtan eserleri yer aldı.

Çimento, alçı, fayans, tutkal ve pigment gibi malzemeler kullanılarak oluşturulan eserlerde doğa, zaman ve dönüşüm temaları işlendi. Sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Uygun, ziyaretçilere eserlerinin ortaya çıkış süreci, çalışmalarında kullandığı teknikler ve malzemeler hakkında bilgi verdi. - BAYBURT