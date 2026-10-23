Balıkesir'de el sanatları projesinin kapanış toplantısı dört atölye için yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de el sanatları projesinin kapanış toplantısı dört atölye için yapıldı

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Balıkesir\'de el sanatları projesinin kapanış toplantısı dört atölye için yapıldı
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Balıkesir'de el sanatları projesinin kapanış toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında yapıldı. Turplu Mahallesi ve Olgunlaşma Enstitüsündeki dört atölyede kadınların üretim becerileri desteklenirken projenin sürdürülebilirlik hedefleri ele alındı.

Balıkesir'in geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "Aba-Şayak Dokumaları: Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası ile Yeniden Hayat Buluyor" projesinin değerlendirme ve kapanış toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in geleneksel el işlemeleri olan Aba-Şayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyasını yaşatmak amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP programı kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle Müdürlük tarafından yürütülen toplantıda, proje çalışmaları ve üretimin sürdürülebilirliğine yönelik hedefler ele alındı.

Proje kapsamında Turplu Mahallesi'nde ve Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsünde toplam dört üretim atölyesi oluşturuldu. Geleneksel el sanatları alanında verilen mesleki eğitimlerle kadınların üretim becerileri desteklenirken özgün tasarımlar, dijital katalog ve tanıtım çalışmalarıyla ürünlerin e konomik değere dönüştürülmesi hedeflendi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje, kültürel mirasın korunmasına, kadın emeğinin değerlendirilmesine ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBalıkesirEkonomiKültürKadınSon Dakika

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