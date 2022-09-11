Ayrıca, kurtuluş etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü , Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılına özel olarak "Kahramanlık Türküleri" konserinde aynı sahnede buluştu.

Kaynak: AA

Kent Konseyi, Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Balıkesir'de geleneksel kadın giysileri defilesi yapıldı - Son Dakika

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