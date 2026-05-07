Balıkesir\'de Kuvayı Milliye Ruhuyla adıyla dernek kuruldu

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde kurulan Kuvayı Milliye topluluğunun Kuvayı Milliye'nin kalesi ve ilk merkezi Alaca Mescit'te gerçekleşti.

Kuva-yı Milliye'nin kalesi ve ilk merkezi Alaca Mescit'te gerçekleştirilen basın açıklaması ve ebediyyete irtihal eden tüm şehitler ve Kuva-yı Milliye'ciler için okunan Mevlit akabinde lokma hayrı ile sona erdi.

Açılış konuşmasını Topluluk danışman hocası Balıkesir Üniversitesi tarih bölümü akademisyenlerinden Profesör Doktor Serkan Sarı yaptı. Prof. Dr. Sarı konuşmasında geleceğin doktorlarının, hukukçularının, öğretmenlerinin ve idarecilerinin Kuva-yı Milliye ruhuyla yoğurulacağını; Türklük şuuru ve İslam hassasiyetiyle harmanlanıp bu şuurda gençlerin yetiştirilme gayretinde olunacağını belirtti.

Topluluk başkanı Serdar Yıldız ise; desteklerini kendilerinden esirgemeyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ve Alperen Ocakları Balıkesir İl başkanı Mesud Selim Erden'e teşekkürlerini ileterek uğraştan ve mücadeleden asla geri durmayacaklarını söyledi. - BALIKESİR