Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir TCDD çalışanlarından geleneksel lokma hayrı

30.04.2026 16:36  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCDD Balıkesir Müdürlüğü çalışanlarınca bu yıl 28. kez düzenlenen lokma hayrı, tarihi gar binası yanında gerçekleştirildi. Düzenlenen hayırda 5 bin kişiye lokma ve ayran dağıtıldı.

Tarihi Balıkesir Garı önünde TCDD çalışanları tarafından vefat eden meslektaşları için gerçekleştirilen lokma hayrına ilgi yoğun oldu. Programda konuşan Tertip Komitesi Başkanı Taner Güven, "31 sene önce Porsuk İstasyonunda yaşanan kazada görev şehidi olmuş ve vefat eden yolculara atfen başlatılan bu hayrımızın bu yıl 28'incisini düzenliyoruz. TCDD Balıkesir çalışanlarının kendi aralarında topladıkları parayla düzenlediğimiz hayır kapsamında bu yıl 18 çuval undan yapılan 5 bin kişiye lokma 90 kg peynir, 2 bin 500 ayran, zeytin ve gül reçeli dağıtıldı. Hazırlanan lokmalardan Bandırma-Balıkesir-Soma güzergahındaki istasyon ve yolculara dağıtım yapılmıştır. Bu güzel lokma hayrı geleneği kamu kurumları arasında ilk olma özelliğini taşıyor. Bu lokma hayrımızın arkasından Şeyh Lütfullah Camii ve Gökköy Organize Sanayi Bölgesi Edip Uğur Camiinde vefat eden demir yolcular için Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutacağız" ifadelerini kullandı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, TCDD 3.Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül, Altıeylül eski belediye başkanı Hasan Avcı, AK Parti Altıeylül ilçe başkanı Erdinç Alcan Demiryol, İş Şube Başkanı Hamdullah Giral, Türk Ulaşım Sen İzmir Şube başkanı Ömer Fırtına, Ulaştırma Memur Sen İzmir Şube Başkanı Saim Hamarat, Balıkesir Memur Sen il temsilcisi Ercan Kurter, DEMMAGAD Genel Başkanı Halil Özlü, DEMARD İzmir şube başkanı Tansu Alhan, TCDD çalışan ve emekli personel ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:04:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.