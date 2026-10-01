Balıkesir Üniversitesi'nde Sanatla Gazze'ye Umut Kuşları temalı hat boyama yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi'nde Sanatla Gazze'ye Umut Kuşları temalı hat boyama yapıldı

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Balıkesir Üniversitesi\'nde Sanatla Gazze\'ye Umut Kuşları temalı hat boyama yapıldı
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Balıkesir Üniversitesi, YÖK destekli Bilim Kafe kapsamında 'Sanatla Gazze'ye Umut Kuşları' temalı hat boyama etkinliği düzenledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun katıldığı programda Gazze'ye duyarlılık sanatla ifade edildi, sonunda Rektör'e hat çalışması takdim edildi.

Balıkesir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) desteğiyle yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, bu kez sanatın diliyle Gazze'ye yönelik duyarlılığa dikkat çekti. "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Sanatla Gazze'ye Umut Kuşları" temasıyla düzenlenen hat boyama etkinliğinde, sanat ve toplumsal duyarlılık bir araya geldi.

BAÜN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilim İletişimi Ofisi, BAÜN Bilim, Toplumsal Dayanışma ve Sinerji Topluluğu ile Manevi-Psikolojik Danışma Topluluğu iş birliğinde merkez yemekhanede gerçekleştirilen programa; BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Esma Sayın, Genel Sekreter V. Soner Şahin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. İhsan Kısadere, Enes Bilgon, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun akademisyenler ve öğrencilerle birlikte katıldığı etkinlikte, Gazze'ye yönelik duyarlılık ve dayanışma mesajları sanatın diliyle ifade edildi.

Etkinlik, Bilim, Toplumsal Dayanışma ve Sinerji Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Fuat Tan ile Manevi-Psikolojik Danışma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Fatma Balcı Arvas'ın, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya hat çalışması takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimRektörBilimGazzeSanatSon Dakika

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