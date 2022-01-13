Bandırma Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikramına yeniden başladı - Son Dakika

Bandırma Belediyesi ilçede bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba servisine başladı.
Bandırma Belediyesi pandemi nedeniyle ara verdiği üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba servisine yeniden başladı.
Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesindeki çorba servisini bugün Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir birlikte gerçekleştirdi.
Her sabah üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulacak çorba servisi final sınavları boyunca kütüphane bölümünde akşamları da sürecek.
Kaynak: AA
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