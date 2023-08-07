Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü

07.08.2023 15:06

Barbie filmi izlenme rekorları kırarken, Meksika ve El Salvador'da tabut üreticileri pembe renkli Barbie temalı tabutlar üretmeye başladı. Tabutlar, "Barbie gibi rahat uyuyabilmeniz için" sloganıyla piyasaya sürüldü ve büyük ilgi gördü.

Vizyona girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen ve çılgın akımların çıkmasına neden olan Barbie filmi izlenme oranıyla da rekor kırdı. Kıyafetten makyaja her şeyi etkisi altına alan Barbie akımına cenaze organizasyoncuları da uydu. Meksika ve El Salvador'daki cenaze evlerinde pembe tabutlar görenleri şaşırttı.

PEMBE RENKTE TABUTLAR

Barbie, filmi tüm dünyada gişe rekorları kırarken Meksika ve Elsalvador'da tabut üreticileri pembe renkli Barbie temalı tabutlar üretmeye başladı.

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

"BARBİE GİBİ RAHAT UYUYABİLMENİZ İÇİN"

Tabutlar, "Barbie gibi rahat uyuyabilmeniz için" sloganı ile piyasaya sürüldü. Yayınlanan reklam filminde pembe rengin, insanların yaşadıkları unutulmaz anların kıvılcım ve enerjisini temsil ettiği ifade edildi.

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü

"10 KİŞİYLE SÖZLEŞME YAPTIK BİLE"

El Salvador'daki tabut üreticisi şu ifadeleri kullandı; "Pembe tabutu tanıtmak istedik çünkü bu bir trend haline geldi ve insanlar bizimle iletişime geçiyorlar. Tabutla ilgilenen 40 kişiden en az 10 yeni müşteriyle sözleşme imzaladık bile."

Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü
YORUMLAR (1)
  • Aslan : iyice kafayı yediler Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500

Yaşam, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak
15:25 Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada
15:24 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu
15:21 Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada
15:19 Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu
15:17 Kabine toplantısı başladı! Masada 2 önemli konu başlığı var
15:15 Kabine toplantısı başladı! Ekonomi ve dış politika öncelikli konular arasında
15:04 Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü
14:59 Sonunda bu da oldu! Barbie çılgınlığı sınır tanımadı, pembe boyalı tabutlar piyasaya sürüldü
14:51 Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 15:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Barbie çılgınlığı sınır tanımadı! Pembe tabutlar piyasaya sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement