Barış Manço 26. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Barış Manço 26. Yıl Dönümünde Anıldı

Barış Manço 26. Yıl Dönümünde Anıldı

Barış Manço, Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma programıyla sevgiyle yad edildi.

02.02.2025 00:16
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Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı.

Anadolu pop ve rock müziğinin önde gelen isimlerinden olan usta sanatçıyı anma programında Ahmet Baran Orkestrası, Ferah ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Barış Manço'nun eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konserde usta müzisyenin sevilen şarkılarından "Dönence", "Unutamadım", "Kol Düğmeleri", "Aynalı Kemer", "Ben Bilirim", "Gibi Gibi", "Halil İbrahim Sofrası", "Gülpembe", "Hal Hal", "Alla Beni Pulla Beni", "Dağlar Dağlar", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Yine Yol Göründü Gurbete", "Domates Biber Patlıcan", "Arkadaşım Eşşek", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Kara Sevda" seslendirildi.

"Bizim neslin çizgi filmler dışında izlediği tek isim Barış Manço'ydu"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konser öncesi yaptığı açıklamada, Barış Manço'nun Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan birisi olduğuna işaret ederek, "40 yaşındayım. Ben de dahil olmak üzere bir nesil onun şarkılarıyla büyüdü. Biz sabah kalktığımızda '7'den 77'ye'yi, 'Adam Olacak Çocuk'u beklerdik. Bizim neslin çizgi filmler dışında izlediği tek isim Barış Manço'ydu. O bizim için çok büyük şanstı." dedi.

Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı da Barış Manço'nun vefatının ardından hiç unutulmadığını ve bunun Manço'nun değerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Burada birçok kez bir araya gelerek güzel etkinlikler yaptık. Geçen zamanda sizlerle beraber olduk, çocuklarımızı birlikte büyüttük. Şimdi anlıyorum ki bütün yıllar sizlersiz olmazmış. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

"Burada konser ya da anmadan ziyade, bir aile buluşmasına gelmiş gibiyim"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ise düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bir konser ya da anmadan ziyade, bir aile buluşmasına gelmiş gibiyim. Bugün aramızda olan birçok insanla bunun gibi etkinliklerde tanıştık, onlarla birlikte büyüdük. Barış Manço'nun ardında böyle bir aile bıraktığı için çok mutlu ve onurluyum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Barış Manço 26. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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