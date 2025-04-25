Barış Manço filmi rafa kalktı! Nedenini başrol oyuncusu açıkladı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım" ve "Arkadaşım Eşek" gibi eserleriyle hafızalara kazınan Barış Manço'nun hayatını konu alacak olan film projesinin iptal edildiği açıklandı. 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıması planlanan filmin başrolünde genç oyuncu Ekin Koç'un yer alacağı öğrenilmişti. Ancak yüksek bütçe gerektiren prodüksiyon sürecinin zorlukları nedeniyle projenin rafa kaldırıldığı belirtildi.

Projenin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekin Koç, durum karşısında şaşırmadığını belirtti. Koç, "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960'lardan 1990'lı yıllara uzanan hayatını kapsamak prodüksiyon açısından oldukça zorlayıcıydı. Mekanlar açısından Belçika ve Fransa gibi yurtdışı çekimlerinin olması da işleri daha da zor hale getiriyordu. Böyle büyük bir projeyi gerçekleştirmek için bile cesaret gerekiyordu. Şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor, ancak ileride belki daha uygun koşullar oluşursa yeniden gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.