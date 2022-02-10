Barış Manço ölümünün 23. yıl dönümünde Bayrampaşa'da anıldı - Son Dakika

Barış Manço ölümünün 23. yıl dönümünde Bayrampaşa'da anıldı

İSTANBUL Barış Manço ölümünün 23 yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Barış Manço'nun ölümünün 23. yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde bir konser düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından Barış Manço'nun anısına düzenlenen konserde Yusuf Goncagül sahne aldı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürü Mahmut Bıyıklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner yaptığı konuşmada, Barış Manço için herkesin gönlüne hitap eden bir sanatçı olduğunu söyledi. Barış Manço'yu unutmadıklarını ifade eden Başkan Aydıner, "Barış Manço ülkemizin yetiştirmiş olduğu ender sanatçılardan bir tanesidir. Küçükten büyüğe kadar herkesin gönlüne hitap eden bir sanatçımızdır. Özellikle çocuklarla ilgili yaptığı şarkılar, bizzat kendisi de yazıp okuması aynı zamanda çocuklarımızın da gönlünde taht kurdu. 7'den 77'ye kadar bir tabir vardır ya Barış Manço da öyle. Bütün gönüllerin sanatçısı olarak gönlümüzde kaldı. Bizimde gençlik zamanlarımızda kendisiyle birlikte tanışıklığımız oldu. Onun orkestrası varken biz de aynı zamanda müzisyenlik yapıyorduk. O dönemlerde kendisiyle beraber bir arkadaşlığımız olmuştu. Biz de 23. yıl dönümünde Barış Manço'muzu unutmadık. Sevilen bir sanatçı o nedenle buradaki okulda bulunan ve gençlerimizin de iştirak ettiği bütün gençlerimizi buraya topladık. Bayrampaşa Belediyesinin Kültür Merkezi'nde çok güzel bir salonumuz var burada gençlerin oluşturduğu orkestrayla Barış Manço'nun şarkılarını dinletiyoruz. Hiç olmazsa onun hatıralarını canlandırıyoruz. Unutturmuyoruz, unutturmayacağız diyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Aydıner gençlere müjde verdi

Bayrampaşalı gençler için üç kütüphane, bir yüzme havuzu açacaklarının müjdesini veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. Üç tane kütüphane açıyoruz. Bir tane yüzme havuzu açıyoruz. Bir de bu yıl üniversite giriş harç paralarını da Bayrampaşa Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum" dedi.