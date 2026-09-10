Bartın'da Türk-İslam mezar taşları ekim ayında bilimsel yöntemlerle belgelenecek - Son Dakika
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Bartın'da Türk-İslam mezar taşları ekim ayında bilimsel yöntemlerle belgelenecek

Bartın\'da Türk-İslam mezar taşları ekim ayında bilimsel yöntemlerle belgelenecek
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Bartın Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmayla Bartın'daki Türk-İslam Dönemi mezar taşları ve kitabeleri bilimsel yöntemlerle belgelenerek ulusal envantere aktarılacak. Ekim ayında başlayacak ve 12 ay sürecek saha çalışmalarıyla kentin son 250 yıllık sosyal geçmişine dair yeni veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından yürütülecek çalışmayla Bartın'ın sosyal ve kültürel geçmişine ışık tutan Türk-İslam Dönemi'ne ait mezar taşları ve kitabeler bilimsel yöntemlerle belgelenecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın'ın tarihi ve kültürel mirasının belgelenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Çalışması"nın Bartın'daki saha çalışmaları ekim ayında başlayacak.

BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Abdül Halim Varol başkanlığındaki ekip tarafından yapılacak araştırmalarda, Bartın'da bulunan Türk-İslam Dönemi'ne ait mezar taşları ve kitabeler bilimsel yöntemlerle incelenecek. Çalışmalarda mezar taşlarının fotoğraflanması, üstlerinde bulunan kitabelerin okunarak kayıt altına alınması, sanatsal ve tipolojik özelliklerinin belirlenmesi, dijital ortama aktarılması ve koordinatlarının tespit edilmesi hedefleniyor.

BARÜ'lü akademisyenler ve öğrencilerden oluşan ekip, saha çalışmalarının ilk etabında Bartın merkezdeki mezarlık ve hazirelerde incelemelerde bulunacak. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında ise Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde araştırmalara devam edilecek. 12 ay boyunca sürmesi planlanan çalışmalar neticesinde Bartın'daki Türk-İslam Dönemi mezar taşları ve kitabelerinin kapsamlı şekilde belgelenmesi ve elde edilen bilgilerin ulusal envanter sistemine aktarılması hedefleniyor.

Envanter çalışmasıyla mezar taşlarında yer alan bilgiler üzerinden Bartın'ın kent hafızasının da ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Özellikle son 250 yılda bölgede yaşamış kişi ve ailelerin adları, meslek grupları, tarikatlar ve ölüm nedenleri gibi bilgilerin kayıt altına alınmasıyla kentin sosyal ve kültürel geçmişine ilişkin yeni verilere ulaşılması bekleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, çalışmanın Bartın'ın tarihi ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli katkılar sağlayacağını belirterek Doç. Dr. Abdül Halim Varol ile proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bartın'da Türk-İslam mezar taşları ekim ayında bilimsel yöntemlerle belgelenecek - Son Dakika

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