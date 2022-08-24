Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak - Son Dakika
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Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak

24.08.2022 09:54

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mimari yapının olduğu 2 dönümlük arazide kurtarma kazısı başladı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mimari yapının olduğu 2 dönümlük arazide kurtarma kazısı başladı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, mimari yapının Roma dönemine ait olduğunu düşündükleri belirterek, "Sütun altlıklarının orijinal şekilde korunduğunu söyleyebiliriz. Sütunların muhtemelen bir deprem sırasında yıkılmış olduğunu görüyoruz. Ancak Batı Karadeniz'de ilk kez anıtsal bir mimari ile karşılaşıyoruz" dedi.

Amasra'nın Kum Mahallesi'nde 2014'te okul inşaatı sırasında sütunlar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017'de yapılan kurtarma kazısında mimari yapılar ve sütunlar ortaya çıktı. Geçen haziranda yeniden kurtarma kazısı başlatıldı. 2 dönümlük arazideki 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu kartal figür işlemeli taban mermer kaidelerin olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Yapının gün ışığına çıkması için yapılan kurtarma kazısı, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor.

Roma dönemine ait olduğunu düşünülen yapıda ilk kazının 2017'de yapıldığını aktaran Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, şöyle konuştu: "2014 yılında okul yapılmak istenmiş, ancak yapılan sondaj kazısında burada kaideler ortaya çıkınca inşaat durdurulmuş, sonrasında Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kurtarma kazısı yapılmış ve sütunlar ve kaideler ortaya çıkartılmış. Sonrasında bu yıl haziran ayında kurtarma kazısına yeniden başladık. Kazının daha başlangıç aşamasındayız. Şu ana kadar yaptığımız kazılar sonucu Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz mimari bir yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Sütun altlıkların orijinal şekilde korunduğunu söyleyebiliriz. Sütunların muhtemelen bir deprem sırasında yıkılmış olduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız 2017 yılındaki kurtarma kazısı sonrasında üst yüzeyinin açılmıştı. Biz şimdi yaptığımız kazı ile biraz daha geniş ve derin alanda kazı yaparak ne olduğunu anlamak istiyoruz."'İLK KEZ BATI KARADENİZ'DE ANITSAL BİR MİMARİ İLE KARŞILAŞTIK'

Çam, ilk kez Batı Karadeniz'de anıtsal bir yapı ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Şu anda anladığımız kadarıyla milattan sonra 2'nci yüzyıl ortaları ya da sonlarına doğru yapının inşa edildiğini tahmin etmekteyiz. Bunun kesin olarak söylemek şimdilik çok erken, şu anda daha kazının başlangıç seviyesindeyiz. Henüz yapı tamamen ortaya çıkmış değil, oldukça büyük bir alanı kapsayan bir anıt mı bir tapınak mı, bir sütunlu cadde mi? Bunlara ilişkin kesin bulgulara ulaşamadık. İlerleyen zamanlarda yeni bulanacak obje veya yazılarla birlikte yapının ne olduğunu kesin bir şekilde anlamış olacağız. Ancak Batı Karadeniz'de ilk kez anıtsal bir mimari ile karşılaşıyoruz. Restorasyon ile en kısa zamanda ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.


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Antik limanda Roma külçeleri bulundu Antik limanda Roma külçeleri bulundu Amasra'nın toprak altında kalan tarihi gün yüzüne çıkarılıyor Amasra'nın toprak altında kalan tarihi gün yüzüne çıkarılıyor
Kaynak: DHA

Batı Karadeniz, Amasra, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak - Son Dakika

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