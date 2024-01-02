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Başiskele'deki Çuha Fabrikası Su Bendinin Restorasyonu Başlıyor - Son Dakika
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Başiskele'deki Çuha Fabrikası Su Bendinin Restorasyonu Başlıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tarihi çuha fabrikası sahasındaki su bendi, Tarih Yolu Projesi kapsamında restore edilecek. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, restorasyon çalışmalarının başladığını açıkladı.

Başiskele\'deki Çuha Fabrikası Su Bendinin Restorasyonu Başlıyor
02.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:57
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Sultan Abdülmecit döneminde 1844'te kurulan çuha fabrikası sahasındaki su bendi restore edilecek.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihinin, kültürel mirasının ve turistik yerlerinin tanıtımını amaçlayan "Tarih Yolu Projesi" kapsamında 12 lokasyonun yeniden ihyası için çalışmalar sürüyor.

Av köşkü-harası, hidroelektrik santrali, bacalı ambar, dehliz, bedesten, su deposu ve dokuma atölyelerinden oluşan Fabrika-i Hümayun (Çuha) fabrikası alanındaki su bendinin restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekibi ve Doğantepe Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk, Sultan Abdülmecit döneminde ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla 1844'te hizmete açılan Kocaeli'nin önemli tarihi yapılarından olan fabrikayı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, "Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1998'de tescillenerek koruma altına alınan, Tarih Yolu Projemizin de en önemli ayaklarından biri olan su bendinin restorasyonuna başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlü, su bendinin çevresinde peyzaj ve yol düzenlemesi yapacaklarını da belirtti.

Kaynak: AA
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