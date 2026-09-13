Başkan Akın, Ahilik Haftası'nda Balıkesir esnafını selamladı - Son Dakika
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Başkan Akın, Ahilik Haftası'nda Balıkesir esnafını selamladı

Başkan Akın, Ahilik Haftası\'nda Balıkesir esnafını selamladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ahilik Haftası dolayısıyla alın teriyle kazanan tüm esnaf ve sanatkarları kutladı. Akın, esnafın emeğine sahip çıkmanın şehir ekonomisini güçlendirmenin temel yolu olduğunu belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ahilik teşkilatının köklü bir gelenek olduğuna vurgu yaparak alın teriyle ekmeğini kazanan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden beri "Esnaf olmadan eşraf olmaz" ilkesi doğrultusunda Balıkesir esnafıyla birlikte hareket ederek projeler ürettiklerini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yüzyıllardır bu topraklarda 'Eline, beline, diline sahip ol!' anlayışıyla yaşatılan Ahilik kültürü; dürüstlüğü, güveni, helal kazancı, komşuluğu, yardımlaşmayı ve paylaşmayı hayatın merkezine koymuştur. Bugün bizlere düşen görev, geçmişten aldığımız bu güzel mirası geleceğe taşımaktır. Çünkü esnafımız; mahallenin sesi, sokağın hafızası, komşunun dostu, ihtiyaç sahibinin elinden tutan gönül insanıdır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın emeğine, alın terine ve üretimine sahip çıkmayı; şehrimizin ekonomisini güçlendirmenin, hemşehrilerimizin refahını artırmanın temel yollarından biri olarak görüyoruz. Çünkü esnaf güçlü olursa mahalle güçlü olur, mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Ahilik Haftası vesilesiyle sabahın erken saatlerinde kepengini açan, ekmeğini alın teriyle kazanan, müşterisini komşusu bilen, siftahını paylaşan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı gönülden selamlıyorum. Başta bu güzel geleneğin kurucusu Ahi Evran olmak üzere Ahilik kültürünü bugünlere taşıyan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ahilik Haftamız kutlu olsun. Balıkesir'imizde alın teriyle kazanan, emeğiyle büyüten tüm esnafımıza bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Başkan Akın, Ahilik Haftası'nda Balıkesir esnafını selamladı - Son Dakika

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