Denizli\'den 15 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Ateşi İlk Burada Yandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İzmir'in işgalinden yalnızca saatler sonra Anadolu'daki ilk direniş meşalesini yakan Denizli'nin, şanlı tarihine yakışır bir duruş sergilediğini belirterek bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in aydınlık yolunda yürümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman silah arkadaşları ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin rehberliğinde yürütülen destansı mücadeleye vurgu yaptı. Denizli halkının boyunduruk altına girmeyi reddeden asil karakterinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "15 Mayıs 1919, sadece bir şehrin ayağa kalkışı değil; esarete karşı başkaldıran bir milletin bağımsızlık, özgürlük ve irade beyanıdır. İzmir'in işgal haberinin şehre ulaşmasının hemen ardından, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı altında yükselen tarihi konuşması, Anadolu'nun kalbinde yanan tam bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı olmuştur. Denizli, Kazıkbeli ve Miryokefalon'da bu toprakları nasıl yurt kıldıysa, 15 Mayıs'ta da aynı sarsılmaz inançla işgale dur demiştir. Bu şehir, istiklal yolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun sarsılmaz inançla kenetlenmiş kahraman silah arkadaşlarının yanında, hiçbir tereddüt göstermeden saf tutmuştur" dedi.

"Cumhuriyet'in kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacağız"

Başkan Çavuşoğlu, geçmişten aldıkları ilhamla Denizli'yi her alanda daha çağdaş, daha adil ve aydınlık bir geleceğe taşımakta kararlı olduklarını belirterek, "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; 107 yıl önce sergilenen o muazzam birliği, adalet ve hürriyet inancını bugün kentimizin her bir sokağında, her bir hanesinde yaşatmaktır. Cumhuriyet'in kazanımlarına, demokrasiye ve özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize sonsuz minnetle"

Başkan Çavuşoğlu, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Bu vesileyle, Anadolu topraklarında bağımsızlık fikrini ete kemiğe büründüren, bizlere özgür bir vatan bırakan başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, Denizli'de direnişin sembolü olan Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe umutla yürüyen tüm hemşehrilerimin 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ruhları şad olsun." - DENİZLİ