Başkan Çavuşoğlu: Özgür basın demokrasinin teminatı - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu: Özgür basın demokrasinin teminatı

Başkan Çavuşoğlu: Özgür basın demokrasinin teminatı
23.07.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, özgür basının demokrasi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin doğru bilgiye ulaşmadaki rolüne dikkat çekti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının ancak özgür basınla mümkün olacağını belirterek, gazetecilerin demokrasinin sesi ve vicdanı olduğunu söyledi.

Basında sansürün ilk kez kaldırıldığı 24 Temmuz 1908'in üzerinden geçen 118 yılda, özgür basının öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgiye ulaşma hakkının vazgeçilemez olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu mesajında, günümüzde basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı sosyo-ekonomik baskılara ve mesleki zorluklara değinerek, "Bundan 118 yıl önce yaşananlar, gazetelerin ve kalemlerin özgürleşmesi yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazetecilik sadece bir meslek değil; kamunun hakkını gözeten, denetleyen, gerçekleri unutturmayan toplumsal bir vicdandır. Kalemini halkın doğruluk hakkı için kullanan her bir basın emekçisi, demokrasimizin en güçlü teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş bir Denizli, güçlü bir yerel basınla mümkündür"

Denizli'de görev yapan basın mensuplarının kentin gelişimi, sorunların dile getirilmesi ve ortak aklın tesis edilmesindeki rolüne işaret eden Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'mizin geleceğini inşa ederken, kentimizin sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyuran yerel basınımızın varlığını son derece kıymetli buluyoruz. Şehrimizde yaşanan her gelişmeyi, gece gündüz demeden halkımıza ulaştıran gazetecilerimiz, yerel yönetim olarak bizlerin de en önemli paydaşları arasındadır. Eleştiriden korkmayan, tam aksine yapıcı eleştiriyi gelişimin bir anahtarı olarak gören bir anlayışla; basınımızın özgürce görev yapabileceği, emeğinin karşılığını alabildiği bir iklimi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Gerçeklerin karartılmadığı bir gelecek idealimizdir"

Tüm basın çalışanlarına teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Sansürsüz, baskısız, kalemlerin özgürce işlediği ve gazetecilerin yalnızca mesleklerini yaptıkları için mağdur edilmediği bir Türkiye hedefi doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, meslek ahlakı ve etik ilkelerden ödün vermeden görev yapan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Görevi başında ya da görevi nedeniyle hayatını kaybeden tüm basın şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan usta gazetecilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, tüm basın mensuplarımıza başarılar diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Çavuşoğlu: Özgür basın demokrasinin teminatı - Son Dakika

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