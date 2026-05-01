Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor

Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor
01.05.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği tüm hızıyla sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği tüm hızıyla sürüyor. Şenlik etkinlikleri kapsamında her gün Aydın'ın farklı ilçelerinde tiyatro oyunları, müzikaller, konserler ve sergiler düzenleniyor.

Aydın Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında bu hafta da Didim, Efeler, Nazilli, Karacasu, İncirliova, Yenipazar ve Koçarlı ilçelerinde birbirinden eşsiz eserler vatandaşlarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, kültür ve sanata desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Kültür ve Sanat Şenliği devam edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. Şenlik etkinlikleri kapsamında; 1 Mayıs Cuma günü Koçarlı'da 'Çalıkuşu' oyunu, 2 Mayıs Cumartesi günü Didim'de 'Çalıkuşu' oyunu, 3 Mayıs Pazar günü Nazilli'de 'Çalıkuşu' oyunu, 4 Mayıs Pazartesi günü Yenipazar'da 'Eller Yukarı' oyunu, 5 Mayıs Salı günü Efeler'de 'Eller Yukarı' oyunu, 6 Mayıs Çarşamba günü Karacasu'da 'Eller Yukarı' oyunu, 7 Mayıs Perşembe günü Didim'de 'Kader Böyleymiş' oyunu, İncirliova'da 'Eller Yukarı' oyunu ve Nazilli'de 'Sihirli Notalar' konseri, 8 Mayıs Cuma günü Didim'de 'Unutulmayan Şarkılar' konseri ve Koçarlı'da 'Eller Yukarı' oyunu, 9 Mayıs Cumartesi günü Didim'de 'Eller Yukarı' oyunu ile 10 Mayıs Pazar günü Nazilli'de 'Eller Yukarı' oyunu sahnelenecek.

Etkinlikler; Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi'nde, İncirliova'da İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlikler için ücretsiz biletler; Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi AYBA biriminden, İncirliova'da İncirliova Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası AYBA biriminden, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden ve Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan temin edilebilecek. - AYDIN

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor - Son Dakika
