Başkan Gençay: "Medusa takı stantlarıyla üreten elleri destekliyoruz"

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi'nde kurulan Medusa Takı Stantları, el emeği ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluştururken, yerel üreticilere doğrudan satış imkanı sunarak yaz sezonunun hareketliliğine katkı sağlıyor.

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi'nde kurulan Medusa Takı Stantları, yaz sezonunda Didim'in en hareketli noktalarından biri olmaya devam ediyor. El emeği takılar başta olmak üzere hediyelik eşyalar ve çeşitli el işi ürünlerin yer aldığı stantlar, hem Didimlilerin hem de ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini görüyor. Üreticiler ise emeklerini doğrudan ziyaretçilerle buluşturma fırsatı yakalıyor. Medusa Takı Stantları, el emeği ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunarken, yaz sezonunda Altınkum'un sosyal ve ticari hareketliliğine de değer katıyor. Üreticilerin el emeği ürünlerini sergileyebildiği stantlar, Didim'in turizm kimliğine de renk katıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Medusa Takı Stantları'nın yerel üreticiler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek "Medusa Takı Stantları, el emeğiyle üreten halkımızın emeklerini daha geniş kitlelerle buluşturduğu önemli bir alan oluşturuyor. Yerel üretimi destekleyen çalışmalarımızla hem üreticilerimize katkı sunuyor hem de Didim'imizin turizm yaşamına değer katıyoruz. Üreten ellerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.